湖人無緣季後賽成戰犯 厄文力挺老大哥

詹姆斯（左）昨大三元做白工，湖人不敵塞爾提克，苦吞5連敗。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕詹姆斯拚出本季第7次、生涯第80回「大三元」也無用，湖人主場107：120不敵塞爾提克，苦吞5連敗，季後賽更加無望，「紫金大帝」轉戰西岸領導能力飽受批評，前隊友厄文看不下去，這位綠衫軍當家控衛出面緩頰：「我很同情他的遭遇，這些酸言酸語並不公平。」

湖人傷兵潮 慘吞5連敗

面對來勢洶洶的塞軍踢館，詹皇繳出30分、10籃板、12助攻，怎奈湖人傷兵連連令他孤掌難鳴，30勝36敗屈居西部第11，離第8馬刺多達7場勝差，加上例行賽只剩16場，幾已提前出局，「大帝」過去連13年進季後賽、連8年打總冠軍戰等輝煌紀錄恐將中止；此役砍進5記三分彈、貢獻30分的厄文，賽後與詹姆斯擁抱後說：「他是冠軍有力競爭者，沒進季後賽的確煎熬，這我能想像。」

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與第8馬刺 勝差達7場

詹姆斯開季降臨洛城帶來希望，如今衝擊季後賽失利令各界失望，還被美媒《Fadeaway World》評為本季最差領袖之一，感同身受的厄文說：「我替他可惜，真的，而且我懂。」因大家對詹姆斯期待甚高，但不該把湖人未能重返榮耀歸咎於他，「要他傷癒歸隊馬上拉抬戰績，根本是不對的。」

詹姆斯（右）與前隊友厄文（左）。（美聯社）

厄文曾與詹姆斯在騎士合作3季，2016年更聯手大逆轉勇士封王，雖傳失和今已重修舊好，只是厄文聲援，仍難挽湖人頹勢，尤其傷了英葛蘭、波爾和庫茲馬等主力，光靠詹皇更難力挽狂瀾。

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