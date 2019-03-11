公鹿搶先50勝 「豪」取季後賽門票

「字母哥」亞德托昆波（右）本季率公鹿翻身，年度MVP呼聲高。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕公鹿兩大長人發威，「字母哥」亞德托昆波轟下全場最高26分，外加13籃板，中鋒B.羅培茲則進帳25分和8籃板，聯手助隊131：114擊退黃蜂，成為聯盟首支奪下50勝的球隊，戰績領先群雄。

公鹿攻勢內外兼備，團隊搶下55顆籃板球，大勝黃蜂20個，整場轟進17顆三分球，全場最多領先達18分，輕鬆帶走勝利。

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NBA官網預測，目前年度MVP呼聲最高的是亞德托昆波，場均貢獻27分、12.6籃板和1.4阻攻，數據雖沒有火箭哈登搶眼，但率領公鹿從上季的東部第7名，翻身成聯盟頂尖強隊，戰績還優於二連霸的勇士，功不可沒。

B.羅培茲 籃下施展身手

B.羅培茲在第三節獨得18分，且有別以往擅長用外線取分，此役多次低位單打得手，連亞德托昆波也表示，B.羅培茲打得很積極，只要能展現內線的破壞力，得分將會很輕鬆。

戰績排名東部第二的暴龍，昨雖未出賽，但拜公鹿擊敗黃蜂所賜，搭上季後賽列車，也是繼公鹿之後，本季第二支取得季後賽門票的球隊。

暴龍後衛林書豪也如願重返季後賽，前一次已是2016年在黃蜂隊時期，這也僅是林書豪生涯第4次嚐到季後賽滋味，過去3次，所屬球隊都在第一輪止步，本季有望更上層樓。

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