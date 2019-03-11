「黃金後援」當後盾 小戴放眼東奧

球后教練團除了總教練賴建誠，還多了專任教練萬佳鑫（右）。（BadmintonPhoto提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界球后戴資穎今年開始，背後有「東京奧運黃金計畫」撐腰，幕後團隊成員微調，昔日「臭皮匠組合」在防護師「憤怒姊姊」陳盈璇離開後，加入國訓中心防護員阿婷以及專任教練萬佳鑫，希望組成新的勝利列車，一路駛向東京奧運。

戴資穎與國訓中心防護員阿婷（後）合照，兩人朝夕相處，到國外還一起吃冰。 （取自戴資穎IG）

球后戴資穎與防護員陳盈璇、教練賴建誠，從2014年香港賽開始，共寫勝利方程式，球后曾幫團隊取名為「臭皮匠」，截至去年丹麥賽，三人一同拿下超狂的22座金盃。

如今球后團隊微調，長庚醫療「憤怒姊姊」結束任務，目前由國訓中心防護員阿婷陪伴球后，除了出國比賽，現在球后練球時也有貼身防護員，可以最即時幫她解決問題。

教練團方面，增加昔日陪練員萬佳鑫為專任教練，因為今年初球后身邊教練賴建誠升格成為國家隊總教練，球后平時對練以及比賽前的對練目前都交給萬佳鑫，戴資穎曾透露，沒有所謂適應問題，很熟悉與萬佳鑫的對練。

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新團隊今年兩站累積一座亞軍成績，接下來球后戴資穎預計參加4月初的超級750系列大馬公開賽，挑戰衛冕以及新團隊合作首冠。

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