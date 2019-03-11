璞園專剋達欣 對戰5場全勝

璞園強森（左）昨轟下全場最高32分。（記者羅沛德攝）

李啟瑋賽前特訓 璞園李啟瑋（右）砍19分，打出本季代表作。（記者羅沛德攝）

第2節砍17分

〔記者廖聿偉／板橋報導〕璞園前鋒李啟瑋打出本季代表作，昨攻下本土最高19分，且17分集中在第二節，率領璞園單節進帳35分，奠定勝基。終場璞園94：84擊敗達欣，本季對戰5場全勝，戰績16勝14敗，獨居聯盟第4。

賽前與身高204公分的洋將凱爾進行1對1攻守對抗，收到成效。李啟瑋笑說，「我們第一次在賽前做如此的訓練，凱爾防守不斷黏著我，逼得我拉高幅度出手，可能因此手感較好。」

強森32分 贏球功臣

璞園強森昨轟下全場最高32分，另外還有10籃板和7助攻，成為贏球的功臣。總教練麥班達表示，璞園戰術體系很需要具有主宰力的前鋒型洋將，強森得分手段很多元，也能融入團隊，是球隊近期拉出五連勝的原因之一。

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首節落後10分的璞園於次節完全爆發，一波17：2攻勢扭轉戰局。此役進帳15分的中鋒吳岱豪表示，「我們很容易在比賽前半段專注力不夠，失誤也多，幸好第二節修正缺失，才能逆轉勝負。」

達欣洋將梅奧攻下全隊最高26分，但三分球命中率不佳，8投僅1中；麥克連則攻下22分和20籃板，但達欣仍無法擊敗「天敵」璞園。主帥范耿祥表示，「我們一直在尋求破解之道，但效果不彰，回去還是要繼續透過影片分析，設法突破璞園。」

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