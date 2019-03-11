勇士「雙洋」發威 4連勝贏得險

富邦勇士洋將米歇爾（前）砍23分，和賈西亞聯手，率隊拿下4連勝。（記者羅沛德攝）

〔記者廖聿偉／板橋報導〕富邦勇士洋將米歇爾和賈西亞聯手發威，分別攻下23分和22分，率隊95：92擊敗台銀，拿下4連勝，戰績18勝12敗，穩居第二，離龍頭台啤僅剩1場勝差。

勝負分水嶺在第三節。易籃後，勇士拉出一波15：2攻勢，領先擴大到20分。台銀雖於終場前4分鐘回敬19：6的反撲，仍為時已晚。

勇士總教練許晉哲表示，「我們第三節的防守策略成功，讓台銀三分球7投0中；但末節太過鬆懈，台銀外線發威，三分球11投6中，才會贏得如此辛苦。」

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勇士本週4天3戰，蔡文誠和林書緯又因傷缺陣，但球隊仍順利延續連勝氣勢。許晉哲透露，「本週賽程緊湊，又少了兩員大將，所幸張伯維、劉韋辰和賴廷恩等替補球員挺身而出，加上洋將超水準表現，我們才能持續贏球。」

台銀陳昱瑞6記三分彈

無緣季後賽的台銀，昨吞下近期的5連敗，唯一的好消息是年輕球員逐漸成長。本季選秀狀元陳昱瑞昨飆進6記三分彈，連兩場得分突破20分；二年級生謝宗融也進帳平生涯最高的16分，兩人將是台銀重建的新希望。

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