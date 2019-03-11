首提薪資仲裁》周思齊、陳子豪 為制度而戰！

〔記者郭羿婕／台南報導〕因合約談不攏，中信兄弟周思齊、陳子豪相繼提出薪資仲裁，陳子豪的申請書今天將寄達聯盟，他表示：「就像學長（周思齊）說過，制度不是很完整，自己也是為了比我年輕的選手，看能不能讓制度完整。」

周思齊（記者黃志源攝）

陳子豪（記者黃志源攝）

不認為會和球團撕破臉

陳子豪走完月薪18、22萬元的2年合約後，爭取月薪至少30萬元，但與兄弟洽談多次卡在28萬元，未達共識，因而走上薪資仲裁。

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提出仲裁前，陳子豪思考多時，與經紀公司和家人討論許久，也和周思齊聊過制度問題、與國外的差異，儘管進入仲裁程序恐怕很費時，陳子豪說，不會受影響，交給經紀人處理，「我就是專心練球、好好比賽，還是要把自己準備好。」

就薪資面而言，陳子豪盼能獲得球隊更多肯定，也不認為這會和球團撕破臉，「有跟領隊（劉志威）聊過，領隊說這本來就是選手權益，我也是為了制度而提。」

有問題，何不解決它？

周思齊身兼球員工會理事長，率先訴諸薪資仲裁，原本可能只有他一人提出，但他說：「我沒去想有多少人提，這就是一個權益，薪資仲裁還看不到目的地，制度也是草創，問題真的存在太久了，既然有問題，何不解決它？」

周思齊強調，工會的共識就是為了制度更完善而努力，因為球員有需求，所以工會存在，他認為選手可多利用工會的力量。

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