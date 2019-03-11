「吊車尾」到月領22萬 王威晨︰創造自我價值

王威晨（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／台南報導〕中信兄弟調薪結果昨天揭曉，去年首度榮膺盜壘王的王威晨加薪10萬元，月薪從12萬增至22萬元，但不滿足現況的他，要繼續創造自我價值。

王威晨2015年選秀獲兄弟第13輪指名，「吊車尾」加盟後，在二軍等待機會，如今已是一軍倚賴的攻守重心。他說：「我也在為自己創造一點小小的價值，以這麼後段的指名進入職棒，磨練一段時間，現在才剛起步而已，想證明給大家看。」

王威晨懷抱野心，他表示不會只關注今、明年，而是更長久的職業生涯，「至少要比我爸（王光輝）還久，他創下這麼多輝煌紀錄，有機會超越就超越，我是希望生涯年資可以盡量超越他。」

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王威晨自認還有許多進步空間，他強調：「我比較不容易滿足現況，而且球隊去年是最後一名，希望可以幫助球隊打進總冠軍賽，把大家價值提升起來。」

至於其他選手，捕手黃鈞聲月薪由11.5萬升至17萬元，去年季中補起內野缺口的陳偉漢，由7.5萬加到13萬元，張志強原本7萬調至9萬元，林書逸也從8.5萬增為14萬元。

楊志龍、陳琥都加薪

去年搶進先發輪值的楊志龍、陳琥雙雙加薪，球團公布楊志龍由7.3萬加至14萬元、陳琥從6.5萬調到15萬元，但據了解，其實兄弟合約明定年資4年內的球員，在一、二軍須領不同薪資，因此「龍兄虎弟」的14萬和15萬元是上一軍才拿得到。

另外，王勝偉維持月薪42萬元，許基宏月薪21萬降至20萬元，洪宸宇月薪14萬砍成12.5萬元，吳哲源月薪14萬減為11萬元。

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