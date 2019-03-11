中職》羅里奇4局無安打 艾迪頓首局遇亂流

兄弟先發投手艾迪頓4局掉3分，吞下敗投。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／台南報導〕中職公辦熱身賽昨開打，由統一獅羅里奇、中信兄弟開幕戰投手艾迪頓同場先發，羅里奇繳出4局無安打、無失分，領軍6：5險勝。

獅隊先發投手羅里奇繳出4局無安打、無失分，拿下勝投。（記者黃志源攝）

奧斯汀挨連轟 中繼失3分

羅里奇4局投42球，再進牛棚補到70球左右，送出4次三振、1次保送；新洋投奧斯汀也中繼3.1局，被敲7安、失3分都是責失，包括9局上挨林書逸、林智勝連2打席陽春砲，但無保送、飆4K。

羅里奇收下勝投，敗投則是先發4局用65球的艾迪頓，他被擊出7安、掉3分（2責失），另有3K、2保送，儘管首局就挨5安、丟3分，後3局便回穩。

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艾迪頓早已被賦予開幕戰先發重任，他說，昨役目的就是調整到實戰模式，攻擊好球帶，對方打線也積極出棒，雖然開局跌跌撞撞，都有辦法調回來，整體感覺和身體狀況沒問題，只是調整要再快一點。

至於獅隊，總教練黃甘霖指出，羅里奇表現中規中矩，已慢慢進入狀況，奧斯汀還在調整，畢竟第1年來台，對中職打者不熟，也在測試球路和位置，「我比較不擔心他，畢竟他滿有經驗。」

奧斯汀近2年都還在大聯盟出賽（遊騎兵），黃甘霖表示，當初球探選奧斯汀，就期待他是控球型投手，能讓打者打不好，「等他進入狀況後，對我們會很有幫助，他屬於讓人家打但打不好的類型，在洋將中比較稀少，而且現在內野多了林祖傑，守備範圍也令人放心。」

林祖傑先發守游擊、打第2棒，單場5支2，游擊大關由他和楊家維、吳國豪競爭，黃恩賜則因手挫傷導致進度較慢。

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