桃猿週三出征千葉 6LamiGirls應援

LamiGirls的琳妲（左起）、倪暄、慧慧、巫苡萱、羚小鹿與孟潔將和猿隊一起前往千葉應援。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕衛冕軍Lamigo桃猿隊開季前共3度與日職球隊交流，繼石垣島之行後，本週三將出征日本千葉，和日職千葉羅德海洋隊再戰2場，不僅球員備戰，LamiGirls啦啦隊也有6位女孩隨隊出征。

猿隊今天練球備戰，部分要出國的球員改至主場桃園練球，方便週三出發。LamiGirls上週五起春訓，昨春訓最後一天，球隊舉辦運動會形式的「辣蜜天下武鬥大會」，和球迷同樂。

桃猿隊主場加油風格獨特，和羅德隊多年交流，雙方也交換授權過應援曲，這次赴日本千葉，LamiGirls隊長巫苡萱將和慧慧、琳妲、羚小鹿、孟潔和倪暄，共同出征為球隊應援。

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巫苡萱在球場擁有超高人氣，今年才從副隊長被指派為隊長，她說，很期待這次和球隊一起出征千葉，「很期待啊！之前就曾經自己去過日本看球，有去過東京、大阪，這次聽說球場靠海、而且很冷，不過，還是很期待。」

慧慧、孟潔2人則是今年石垣島、千葉2次日本行都參與到，慧慧說，這次她第3度隨隊到日本參與應援，「很喜歡跟日本球隊交流的感覺，日本人都很有禮貌，而且氛圍是很快樂、充滿很多活力的感覺。千葉是我第1次去，很感謝球團給我們這個機會。」

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