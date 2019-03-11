田中4扛開幕戰 「亞投」第1人

亞投擔任大聯盟開幕戰先發

打破野茂英雄紀錄

洋基新球季開幕戰，將由田中將大擔任先發投手。（資料照）

〔記者徐正揚／綜合報導〕洋基總教練布恩宣布，台灣時間3月29日在主場對金鶯的新球季開幕戰，將由田中將大擔任先發投手，這是田中生涯第4度獲此殊榮，打破由野茂英雄保持的日籍投手擔任最多次開幕戰先發的大聯盟紀錄。

田中於2014年展開第1個大聯盟球季，隔年起連續3年榮膺開幕戰先發，不僅追平野茂保持的日籍投手紀錄，也並列大聯盟亞洲投手之冠。洋基今年原本屬意由塞維里諾連續2年投開幕戰，但他在春訓期間右肩發炎，教練團決定交給田中。

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布恩指出，開幕戰比較像是慶祝大會，田中證明自己很擅長面對大場面，相信田中會做好準備，「這只是一場比賽，不論結果如何，我們決定把球交給他」；布恩也宣布後續2場先發，第2場先發是從水手換來的派克斯頓、第3場是哈普。

前3次開幕先發 洋基都輸

田中前3次投開幕戰累計0勝2敗、投12.1局失13分、挨17安含4轟，洋基這3場都輸。他認為，只要有機會投開幕戰，必然全力以赴，過去他在開幕戰雖投得不好，因為從季後賽學到很多經驗，屆時有信心交出好表現。

田中即將以第4次擔任大聯盟開幕戰先發改寫亞洲投手紀錄，韓籍投手僅朴贊浩有過2次且是連續2年，台灣投手王建民、陳偉殷各有1次。水手也宣布，3月20至21日在東京巨蛋與運動家的2場海外開幕戰，各由岡薩雷茲、菊池雄星擔任先發，第2場是菊池在大聯盟初登板。

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