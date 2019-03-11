哈波引爆費城人 萬人為他進場

哈波連續2次打擊都獲保送，藍鳥還刻意防守佈陣。（今日美國）

〔記者徐正揚／綜合報導〕以13年3.3億美元加盟費城人的哈波，昨天首次在熱身賽亮相，吸引逾萬名球迷湧入費城人春訓基地，但他沒有機會出棒，連續2次打擊都獲得保送，藍鳥刻意安排的防守佈陣並未派上用場。

哈波擔任指定打擊打第3棒，1局下首次站上打擊區就獲得熱烈掌聲，他選到保送後被霍金斯的全壘打送回本壘得分。3局下2出局後再次打擊又被保送，隨即被代跑換下場，全場1萬276位觀眾狂噓藍鳥先發投手修梅克。

哈波指出，獲得滿場球迷起立鼓掌支持的感覺很棒，有趣的是有位隊友向他說「那些人不正是前幾年狂噓你的人嗎？」很感謝球迷來看熱身賽還讓門票賣光，當他跑回本壘時也向霍金斯說「必須要開始習慣了。」

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上次熱身賽破萬人 是8年前

費城人前次熱身賽出現破萬人的滿場盛況，要回溯到擁有哈勒戴、李伊、海默斯、奧斯華4大巨投的2011年，該季費城人締國聯東區5連霸，也是他們前次打進季後賽。

藍鳥在哈波打擊時，把內野手索賈德移到外野變成第4名外野手，剩餘3名內野手全站在一壘與二壘之間，左半邊完全無人防守，哈波坦承不曾見過這種佈陣，總教練卡普勒不予置評，只告訴哈波「多打全壘打，全力揮擊，做你原本在做的事就好。」

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