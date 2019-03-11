「大王」消失2場 球迷好緊張

王柏融連2場熱身賽未上場。（資料照，取自火腿推特）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「王柏融受傷了嗎？」效力火腿的王柏融連兩場熱身賽未上場後，日本網友也開始在推特討論。日職今天休兵，火腿明天中午作客廣島，「大王」是否重回先發打線，值得關注。

陽岱鋼昨對阪神，2打數2安打。（取自網路）

引發日網友熱議

擔心大王受傷

王柏融前天對阪神並未出賽，原本《產經體育》報導他昨天對歐力士會上場，結果依舊未見蹤影。日本球迷對此也議論紛紛，有人認為是否監督栗山英樹擔心他衝太快，也有人擔心他是否受傷了。

王柏融上一次出賽是6日對羅德，擔任第5棒指定打擊4打數敲出2安打，有2分打點，累計在公辦熱身賽出賽4場11打數3安打，打擊率2成73。

請繼續往下閱讀...

陽岱鋼對阪神

2安好表現

雖然王柏融狀況不明朗，但效力巨人的陽岱鋼昨對阪神表現好。他擔任先發7棒右外野手，3局首打席就敲安，5局再補1安，2打數2安打，累計公辦熱身賽6場16打數7安打，包括1發全壘打，打擊率4成38。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/