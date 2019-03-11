提高判決準確度 讓電腦來?

洛磯投手葛雷建議，在主審頭盔內加裝類似抬頭顯示器的設備。（資料照）

〔記者徐正揚／綜合報導〕大聯盟將與獨立聯盟大西洋聯盟合作，測試多項可能改變的新規則，最受支持的是電腦輔助好壞球判定，洛磯投手葛雷建議，不妨在主審頭盔內加裝類似抬頭顯示器的設備，降低讓程式或機器取代真人的可能性。

根據新簽訂的合作協議，大聯盟將在大西洋聯盟各球場裝設TrackMan系統，協助主審在比賽中判定好壞球，希望提高好壞球判決正確率，這項測試獲得最多支持，反對者認為TrackMan系統會讓棒球失去人味。

葛雷指出，某天在開車回家的路上想到，有些車子在擋風玻璃裝有抬頭顯示器，也許可以讓主審配戴類似裝置，在頭盔裡就能看到電子好球帶，最終仍由裁判做出判決，「這樣就不用讓程式或機器取代真人，而是讓裁判獲得協助。」

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除了機器輔助好壞球判決，主要測試的規則包括投手丘往後退2英尺（約61公分）、二壘壘包兩側必須各有1名防守球員禁止防守佈陣、投手上場後至少要投3人次才能退場、攻守交換與換投時間從2分5秒減至1分45秒等。

曾於2015年待過大西洋聯盟的道奇投手希爾認為，這些測試根本是個笑話，他支持棒球要做改變，相信一定有更具效率的打法，但不明白為何是做這些改變，「2英尺有很巨大的不同，100年來的比賽不是這樣打的。」

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