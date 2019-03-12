東奧田徑門檻恨天高 盤點「台灣希望」

「台灣最速男」楊俊瀚被看好能躋身東奧舞台。（資料照，記者陳志曲攝）

曾在台北世大運打破亞洲紀錄的標槍好手鄭兆村。（資料照，記者陳志曲攝）

（整理：記者卓佳萍）

國際田總髮夾彎 台將拚積分

〔記者卓佳萍／台北報導〕國際田總2017年宣布推動全新的世界排名積分制，原本東京奧運也將使用新制，但國際田總昨天於會議中決議，積分制與客觀達標將並行，並公布東奧參賽標準，多項標準創下歷屆來最高門檻，台灣田徑隊總教練孫念祖指出，國際田總主要想改積分制，故意將標準拉高，所以目前國家隊傾向拚積分，將以參賽世錦賽、鑽石聯賽等大比賽為主。

「台灣欄神」男子110公尺跨欄好手陳奎儒。（資料照，記者林正堃攝）

馬拉松好手曹純玉，被視為有望進軍東奧的女將。（資料照，駐日特派員林翠儀攝）

孫念祖評估，目前的情勢，我國最有機會參賽的是200公尺楊俊瀚、110公尺跨欄陳奎儒、400公尺跨欄陳傑及標槍鄭兆村等。女子方面，達標有一定困難，最有機會是馬拉松，雖然客觀標準高，若特殊達標慎選比賽就有機會，例如金標籤賽事前5、世界6大馬前10將直接獲得門票。

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陳奎儒：先求提升成績

110公尺跨欄好手陳奎儒昨天於新北市青年盃出賽，談到東奧標準，他表示，一開始看到標準時，確實有點驚訝，不過，跟王國慧教練討論過後，2人想法一致，就是先提升自己成績，不要被高標準的框架給限制。

東奧田徑總量為1900人，規則上客觀達標與積分制席次將各佔50%，達標門檻從今年5月1日至明年6月29日止的賽事。積分制將取5場最佳賽事換算積分，以去年積分為例，我國排名最高是鄭兆村世界第9，因其參加國際賽場次多、水準夠高。

男400接力備戰 力拚達標

上屆里約奧運，我國田徑共6人參賽，田協秘書長王景成希望本屆能再突破，期盼男子400接力隊能達標。孫念祖指出，今年9月世錦賽前8名將直接進軍奧運，我國將首度派出男子接力隊參加5月橫濱世界接力賽，前10名將獲得世錦賽門票，有機會一搏，他預估起碼要跑進38秒50內，全國紀錄是38秒78，需要重大突破。

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