輔大學生好幸福 「舉重女神」郭婞淳開課啦！

郭婞淳獲聘為母校輔仁大學專任體育老師。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／新莊報導〕「舉重女神」郭婞淳最近多了新身分，成為「金牌教師」！母校輔仁大學校長江漢聲肯定她的傑出表現，特別破例聘用擔任專任體育老師，而且本學期已開課，吸引許多學生慕名而來，一睹她的丰采。

郭婞淳笑說：「現階段是取得東京奧運參賽資格的重要時刻，校方體恤我，希望我將重心放在訓練，所以大部分課程由代課老師代理，我也會抽空去看學生，並觀摩其他老師上課的方式。」

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2016年里約奧運前夕，輔大就有意讓郭婞淳留校任職，但直到去年亞運結束後才定案。郭婞淳表示，其實當教練和老師原本都不在她的人生規劃中，但換個角度想，舉重這條路讓她累積許多經驗，也學習到很多，希望能將這些寶貴資產傳承給更多人。

參加3大賽 備戰東奧

郭婞淳積極備戰東京奧運，今年預計參加3場大賽，分別是4月亞錦賽、9月世錦賽和11月大獎賽，她表示，今年賽程沒有去年密集，會持續按照教練的課表訓練，希望能在明年奧運前將狀態調整至最高峰。

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