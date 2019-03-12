SBL主場日明起跑 金酒打頭陣

季初效力璞園的洋將瓊斯，改披裕隆球衣重回SBL戰場。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕第16季SBL洋將登錄大限昨截止，裕隆在最後一刻註銷B.戴維斯，改登錄前璞園洋將瓊斯，其餘6隊則維持現有陣容迎接後續賽程。未來若球隊出現傷兵，必須出示醫院證明，才能以SBL曾出賽過的洋將進行替換。

裕隆進補新洋將

戴維斯重返SBL僅5場比賽，表現大不如前，找不回昔日得分王的身手，留下場均8.4分、6.4籃板，黯然離台。裕隆教練李啟億表示，戴維斯專注力不足，他在場上反而讓球隊防守漏洞百出，還不如讓周柏臣頂替。

請繼續往下閱讀...

瓊斯季初效力於璞園，出賽10場，平均進帳18.9分、6.9籃板，後因傷被釋出。如今傷癒復出加盟裕隆，李啟億期盼他能盡快融入團隊，幫助裕隆擺脫4連敗低潮。

SBL本週起進行主場日賽程，明天起連打5天，1天只打1場，為下季職業化實施主客場制作準備。明晚7點將由金酒率先作東，對決墊底的台銀。金酒也推出主場日3大活動，包括贈送限量海報、先發簽名球和主題商品，期盼吸引更多球迷進場。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/