暴龍三分雨平隊史 攻守 「豪」穩定

暴龍林書豪（右）連2場得分上雙，還送給熱火中鋒懷特塞德（中）一記火鍋。（美聯社）

林書豪得分上雙 賞白邊火鍋

〔記者廖聿偉／綜合報導〕已拿下季後賽門票的暴龍昨用「三分雨」轟垮熱火，全場以超過5成的命中率，投進21顆三分球，追平隊史紀錄，終場125：104，收下近14場的第11勝，戰績48勝19敗，與東部第1的公鹿，僅有2場勝差。林書豪則於末節發威，全場攻下11分，有9分集中在第4節，連2場得分上雙，逐漸擺脫低潮。

三分球攻勢已成為NBA近年主流，暴龍已是今年第19支，單場三分球命中數追平或超越隊史紀錄的球隊。跟10年前比較，2008-09球季，尼克場均投進10顆三分球已領先群雄，但本季第1名的火箭，場均可以轟下15.6個三分球，連最差的灰熊，都有場均9.3個的水準。

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暴龍一哥雷納德昨輪休，明星控衛羅利一夫當關，全場投進6顆三分彈，攻下全場最高24分，外加10助攻和7籃板。

林書豪末節3投2中包含1顆三分球，單節進帳9分，全場上場23分鐘，7投3中拿11分，連2戰雙位數得分，另有3籃板、2阻攻、2抄截。林書豪的2次阻攻，其中1次賞了213公分長人「白邊」懷特塞德火鍋，還上演1次精彩的背後妙傳，登上NBA官方推特，盛讚他逐漸融入龍軍體系。

熱火止連勝 老8底線拉警報

東部季後賽之爭，6到10名競爭激烈。熱火吞敗後，4連勝畫下休止符，戰績31勝35敗，排名第8，僅領先9、10名的魔術和黃蜂1場勝差。近況火燙的活塞，明星前鋒葛瑞芬昨僅出賽27分鐘，就轟下28分，卓蒙德則進帳16分和15籃板，聯手率隊131：108，拿下5連勝，戰績34勝31敗，衝上東部第6，季後賽卡位佔據有利的席次。

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