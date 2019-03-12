太陽從西邊起 中止對勇士18連敗

布克（中）全場飆37分，助太陽扳倒勇士，中止對戰18連敗。（美聯社）

勇士杜蘭特末節右腳翻船，表情痛苦。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕即使無緣季後賽，戰績墊底的太陽仍在球季尾聲打出驚奇，昨展現贏球企圖心，在一哥布克狂砍37分帶領下，以115：111扳倒西部第1的勇士，中止對戰18連敗。

太陽本季勝率不到3成，是西部首支被淘汰的隊伍，卻在角逐季後賽關鍵時刻扮演攪局者，近5戰贏了4場，包括擊敗聯盟龍頭公鹿、詹姆斯領軍的湖人，昨更扳倒坐擁5巨頭的勇士，震撼全聯盟。

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布克繳出37分、11助攻、8籃板的全能數據，他認為，在明星賽短暫休息後，全隊並未因戰績不佳放棄，反而更團結。太陽前次擊敗勇士已是2014年11月，太陽主帥柯克斯科夫盛讚子弟兵的表現。

勇士昨三分球手感急凍，命中率僅23.3%，K.湯普森攻下全隊最高28分，柯瑞全場20投6中，僅拿下18分。

勇士近6戰吞下4敗，加上杜蘭特在第4節右腳翻船退場，球隊陷入愁雲慘霧，教練柯爾說：「我想應該沒事，他的腳踝有些挫傷，但我和他談過，應該不會太糟。」

若杜蘭特無法馬上歸隊，將讓即將展開客場4連戰的勇士陷入困境，碰上火箭、雷霆、馬刺和灰狼，場場硬仗。

馬刺昨主場迎戰東部龍頭公鹿，艾德瑞吉攻下29分、德羅森28分，終場以121：114贏球，暫居西部排名第7，領先第9的國王4場勝差。

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