保羅守住8連勝 哈登得分王在望

保羅（中）以一記「再見火鍋」，守住火箭8連勝。（美聯社）

火箭哈登得分王連霸在望。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「德州大戰」火箭驚險踢館，靠著控衛保羅關鍵火鍋，94：93氣走獨行俠笑納8連勝，戰績穩居西部第3，喜上添喜的是，場均36.3分的「大鬍子」哈登，還可望提前連霸聯盟得分王。

火箭帶著9分領先進入第4節，卻失誤連連被地主追平，戰情吃緊時保羅挺身而出，先在禁區助攻E.戈登送進超前分，再傳給底角P.J.塔克投入三分彈，獨行俠菜鳥後衛布朗森最後一擊又遭保羅封阻，客軍終挾1分之差出線。此役保羅繳出9分、9助攻、3籃板、2抄截、2阻攻，生涯總助攻數達9067，超越名人堂球星湯瑪斯獨居史上第7，談及「再見火鍋」他說：「我知道東契奇會傳球，布朗森也沒時間做假動作。」

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哈登雖手感欠佳又有犯規麻煩，25投7中僅拿20分，本季連43場火力冠絕火箭的紀錄畫下句點，仍是1988年「籃球之神」喬丹66場之後最多。目前哈登得分以場均36.3分遙遙領先群雄，大幅領先第2名雷霆P.喬治28.4分，勇士柯瑞27.9分則暫居第3。

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