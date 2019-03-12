WSBL》電信3小亂國泰 晚節不保遭逆轉

國泰林育庭（中）決勝節獨拿11分，助隊逆轉電信。（記者羅沛德攝）

國泰黃鈴娟（中）三分球7投5中，貢獻17分。（記者羅沛德攝）

林育庭末節11分 全場29分

〔記者粘藐云／新北報導〕WSBL衛冕軍國泰昨天靠著「小丁」林育庭在決勝節獨拿11分，才以74：60逆轉擊退戰績排名第2的電信，締造開季10連勝。

電信上半場防守奏效，一度取得領先，易籃後，國泰展開反撲，決勝節林育庭火力全開，加上黃鈴娟三分球3投全中攻下9分，扭轉戰局。林育庭全場本季個人新高斬獲29分、9籃板，黃鈴娟三分球7投5中貢獻17分，林育庭說：「今天比較慢進入狀況，但第4節空檔都有把握。」

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國泰教頭鄭慧芸認為，球員太願意分享球，導致過多失誤，才會贏得辛苦。

電信上半場出奇招，擺上3個後衛，也成功擾亂對手。「小不點」黃郁婷替補上陣，打了本季最長的30分鐘，進帳7分、5助攻。教練黃曉潔也給予肯定，「她今天做得很好，若能加強上籃跟投籃穩定度會更好。」

台電未止敗 郭佳紋正面看待

尋求開胡的台電，昨一度握有領先優勢，但老經驗的台元穩住陣腳，最終以70：62拿下本季第4勝，台電則苦吞開季10連敗。台元老將劉君儀摘下全隊最高15分。

台電賴欣妤繳全隊最高17分，郭佳紋15分，郭佳紋說：「沒能贏下真的有些可惜，但大家都已盡力了。」

台電仍未能走出連敗陰霾，個性正向的郭佳紋說，「最近大家都會相互鼓勵，就算輸球也要掐著對方的脖子，不能輸得太難看。」

台電陷入連敗泥淖，但後衛郭佳紋（右）表示全隊都會互相鼓勵，就算輸也不能太難看。（記者羅沛德攝）

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