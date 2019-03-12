赴中磨練球技 陳晏宇「冷暖」自知

陳晏宇在WCBA改打控衛，自認還有許多需要學習的地方。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕陳晏宇昨現身球場為母隊電信女籃加油，旅外期間她認為收穫豐富，不只球技上的成長，也體驗到中國球迷的熱情。

陳晏宇上季效力WCBA四川女籃，她認為，最難適應的是氣候，很多地方冬天氣溫都到攝氏零下，和台灣差很多。至於球場上的改變，她說，過去在電信都是熟悉的隊友，但中國球員來自各地，要花比較多時間磨合。且她原本在台灣打得分後衛，但到了中國改打控球，要學習的地方還很多。

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在台灣具有高人氣的陳晏宇，轉戰對岸也受到當地球迷歡迎，她笑說，曾遇過球迷向她索吻，讓她相當驚訝，但也只能委婉拒絕。她表示，不管是台灣還是中國球迷都很熱情，但中國粉絲比較瘋狂一些。

回台期間，陳晏宇除了休息及自主訓練外，也隨南山女籃練球，「學妹進了四強，跟她們一起練球，不只自己有機會動一動，也能跟她們分享經驗，希望幫助她們在決賽拿下好成績。」

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