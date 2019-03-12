猿一軍明征千葉 葉家淇扛首戰

桃猿赴日名單中，賴智垣是唯一無一軍經歷者。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊尋求中職3連霸，開季前兩週再以一軍主力陣容出征日本，14、15日在千葉羅德隊踢館，藉由強度更高的交流賽以戰養戰，尋找開季最佳先發陣容。猿隊主力部隊昨天回到大本營桃園球場練球、備戰，預計明天出發。

桃猿明赴日踢館千葉羅德，首戰先發投手推出年輕左投葉家淇。（記者林正堃攝）

猿隊一軍主力部隊昨天回到桃園球場練球、備戰。（記者林正堃攝）

李茲預計第2戰先發

桃猿春訓以來已連戰羅德、樂天兩支日職勁旅，昨又公布出征千葉的26人名單，幾乎皆為去年一軍主力，唯洋投史博威由於狀況調整不及，將留在台灣參與公辦熱身賽，此次僅帶尼克斯、李茲兩位洋投，其中李茲預計第2戰先發，首戰先發投手則是年輕左投葉家淇。

史博威調整不及留台

史博威是猿隊最早報到的洋投，洪總倒不太擔心：「史博威確實進度比較慢一點，讓他投公辦熱身賽可能反而比較好調整，如果下週狀況還是不好，不排除讓他例行賽第2週再登錄。」

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不同於2月赴石垣島交手羅德時以年輕新秀為主，由於中職3月23日就開打，猿隊此行陣容多半是去年一軍主力，洪總說：「名單雖不一定完全代表開季一軍，不過應該相差不大，正式開季前頂多調動幾個人選。」

賴智垣唯一無一軍經歷

名單中，王溢正、陳禹勳、郭嚴文、陳俊秀、朱育賢、林泓育、廖健富、藍寅倫等先發主力都出征，去年選秀會選進的新人賴智垣是唯一無一軍經歷者。洪總認為，賴智垣在前兩次交流賽和自辦熱身賽當中，教練團給予的任務都能夠完成，表現還不錯，因此再讓他和日職球隊交流。賴智垣則說，不敢想開季一軍：「知道去千葉不一定代表開季一軍，能夠開季就上一軍當然很好，但沒有的話就再努力。」

猿隊結束兩場交流賽後，預計週六晚間返台，之後公辦熱身賽僅剩1場，這之間公辦熱身賽就是留在台灣的另一組人馬參與，調整方式和往年不同。洪總說，日本和台灣時差不大、距離也不遠，應不至於影響球員體能。

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