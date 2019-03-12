「客場魔咒」新解 殷仔恐先發兼長中繼

陳偉殷（資料照，美聯社）

大聯盟官網預測本季定位

〔記者徐正揚／綜合報導〕陳偉殷上季在主、客場的極端表現，可能影響他本季的角色定位，日前在熱身賽交出中繼4局僅挨1安無失分的好投，讓他是否轉任牛棚再次成為話題，大聯盟官網認為，本季他可能是先發兼任長中繼。

官網指出，馬林魚開季先發輪值形成7人搶5席，右投伍雷納、史崔利、羅培茲、李察斯、艾爾康塔拉與左投的陳偉殷、史密斯都有機會，同樣傷癒復出的史密斯、羅培茲，前者尚未在熱身賽投球，後者在熱身賽的成績最好。

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陳偉殷在熱身賽先發2場，最多投2局都被打爆，10日首次以中繼登板卻判若兩人。官網認為，他的定位可能會視狀況而定，球隊將考量他上季在主客場的懸殊落差，有時候讓他先發，也可能放在牛棚，希望找到正確調度他的方法。

擬讓他連2場主場出賽

總教練馬丁利指出，若陳偉殷的主客場差異依舊存在，會考慮重新安排出賽時間，譬如多休1天再連續2場在主場出賽。他認為，陳偉殷是飛球型投手，在比較小的球場投球難免想做些改變，反而陷入麻煩，應該保持自己的優勢，照原本的方式投球。

馬林魚早在春訓報到就宣布，主場對洛磯的開幕戰由伍雷納先發，春訓只剩2週將決定另外4席。官網預測，史崔利應是第2號先發，羅培茲、李察斯可望各搶1席，艾爾康塔拉的控球、史密斯的恢復進度攸關兩人能否開季就進入輪值。

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