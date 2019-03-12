3連霸經典條紋球衣 獅榮耀30假日復刻

統一獅昨舉行30週年假日球衣發表會，陳鏞基（右）、施子謙（左）穿著經典條紋球衣亮相。（記者簡榮豐攝）

〔記者吳清正／台北報導〕中職今年進入第30個球季，也是唯一沒有異動過的元老球隊統一獅30週年隊慶，獅隊推出「統一獅榮耀30經典球衣」，昨天由陳鏞基和施子謙在發表會上走秀展示。

陳鏞基表示，看到這款球衣第一眼就有驚豔的感覺，跳脫以往的視覺設計，早期獅隊球衣是綠色、橘色，後來橘黑，這一次是白色為主，反覺更加時尚，一定會給球迷不一樣的觀感。

施子謙笑說，走秀比投球還緊張，但很興奮，以前就想穿穿看條紋球衣，這套球衣的顏色、設計簡潔有力，雖然沒有穿過獅隊以前的條紋球衣，但知道曾經締造總冠軍3連霸，希望穿上這套球衣再開啟連霸。

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穿過條紋球衣的潘武雄表示，那套球衣好像有神奇的魔力，贏球率很高，新的條紋球衣感覺更有質感，希望能延續條紋球衣的高勝率。

獅隊30週年經典紀念版球衣借鑒早年使用過的條紋球衣的概念，融合目前主場球衣及球隊視覺，傳遞「經典卓越」和「歷史榮耀」兩大意象，強調棒球運動特有的速度與力量美學，將在今年台南主場的週六、日穿著。

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