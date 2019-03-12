挑戰千安百轟百盜 陳鏞基不心急

陳鏞基（記者簡榮豐攝）

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅陳鏞基今年將挑戰生涯千安、百轟、百盜，其中全壘打只差9轟，可望最早達成，自辦熱身賽已打出3支全壘打的他開玩笑說：「如果這3轟也可以算進去就太好了。」

陳鏞基2011年加盟獅隊，前4個球季最多僅9轟，15年起連續4年全壘打達到2位數，16年打出最多的20轟，去年則是12轟，生涯累計91轟。

陳鏞基表示，之前在前美籍打擊教練柏安力建議下修改打擊動作，增加揮棒的仰角，實際比賽的感覺很不錯，近幾年的全壘打因此能穩定量產。

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陳鏞基生涯也有855支安打和87次盜壘，距離千安、百盜還有45支安打和13次盜壘，這兩項要在今年達成就比較拚。他因膝蓋舊傷影響，單季最多出賽107場、129安、18盜，去年則是出賽96場、93安、8盜。

陳鏞基表示，很期待能達里程碑，但不會心急，最重要的是身體健康、穩定出賽，才有達成目標的本錢。

中職史上達成千安、百轟、百盜的球員包括張泰山、彭政閔、林智勝、黃忠義、陳連宏和劉芙豪等6人。

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