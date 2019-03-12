王維中遭下放 「 雙王對決」落空

運動家王維中（資料照，美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕放棄日、韓球團的邀約，今年重返美職發展的運動家王維中，在大聯盟春訓出賽3場的防禦率為0，可惜昨賽後仍遭下放小聯盟，無緣爭取開季名單。

5台將留大聯盟春訓

今年有破紀錄的9名台將參加大聯盟春訓，但在前天小熊曾仁和、印地安人江少慶和朱立人之後，王維中也接到下放消息。目前馬林魚陳偉殷、紅襪林子偉、印地安人胡智為、張育成和遊騎兵黃暐傑等5人留在大聯盟春訓，但日前官網預測各隊開季名單，台將只有殷仔1人上榜。

王維中在春訓調整狀況不俗，1日對洛磯、6日對遊騎兵都是在9局登板，累計2局投球未被敲安無失分，都拿下救援成功。

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投3場防禦率為0

昨面對白襪，王維中在7局2出局滿壘局面上場，一上來雖被敲出清壘的二壘安打，但失分記在前任投手，之後再送出三振解圍。8局續投，他更連飆3K，也拿下1次中繼成功，運動家終場以7：6贏球。

今年大聯盟熱身賽，王維中累計出賽3場投3.1局飆5K無失分，只可惜仍遭下放，目前在運動家3A的名單中已見到他的名字。

無緣赴日戰大王

王維中原本期待爭取進入開季25人名單，也希望隨隊赴日本於20、21日在東京巨蛋和水手進行海外開幕戰，且若成行，還有機會在17、18日和火腿熱身賽時和王柏融進行「雙王對決」，如今確定落空，只能力拚季中升上大聯盟。

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