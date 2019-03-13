青年盃田徑賽》大賽「銀」得信心 陳奎儒這回「金」不滿意

陳奎儒（右）在青年盃田徑賽男子110欄以13秒90破大會摘金，楊尉廷（左）則以14秒02鍍銀。（記者林岳甫攝）

陳奎儒（左二）人氣高，許多田徑小將爭相索取簽名及合照。（記者林岳甫攝）

改善起跑老問題 拚4月亞錦賽

〔記者林岳甫／新北報導〕「台灣欄神」陳奎儒昨在全國青年盃田徑錦標賽男子110公尺跨欄決賽，以13秒90打破大會紀錄，奪個人本季首金，但他對成績不滿意，期待能改善長年起跑問題，續朝短期目標4月亞洲錦標賽金牌前進。另一跨欄好手楊尉廷以14秒02鍍銀。

陳奎儒在去年雅加達亞運創個人生涯最佳13秒39，奪台灣暌違48年110公尺跨欄亞運獎牌。事實上，他在2017年世大運摘銀及去年亞運前，幾乎跑不出滿意成績，但最後仍在兩次國際賽成功鍍銀，被笑稱「大賽型選手」。

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陳奎儒在世大運以13秒55奪銀，成為他正式破繭而出的重要戰役，而這次成功經驗讓他去年整年備戰亞運多了較多信心。

秒數拋一旁 首要完成訓練菜單

不過，去年備戰亞運期間，陳奎儒遇到最大問題為擺脫不了「成績束縛」，如今，他升格成亞運銀牌得主，已有全新體悟，不再特別在意秒數，以平常心看待比賽，訓練更是努力完成教練王國慧所開的菜單，相信能在大賽發揮最佳水準，以及前進2020年東京奧運。

即使具備挑戰世界舞台的水準，陳奎儒眼前最大問題是起跑後重心明顯不穩，甚至被王國慧形容「蹲著跑」。陳奎儒預定4月1日至澳洲參加邀請賽，以盡力發揮為主，回台灣再利用訓練修正所遇到的問題，目標擺在亞錦賽達10月世界錦標賽參賽門檻13秒46，最好能直接奪亞錦賽金牌保送世錦賽。

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