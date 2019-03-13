青年盃田徑賽》400雙雄飆金銀 沒「標」進世大運

男子400公尺余晨逸（左）以47秒65穿金、楊隆翔（右）48秒15戴銀，卻雙雙未能達到世大運參賽標準。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕「400公尺雙雄」余晨逸、楊隆翔昨在全國青年盃尋求今年7月拿坡里世大運參賽資格，余晨逸47秒65、楊隆翔48秒15完成「金包銀」，成績卻未達世大運參賽標準。

大器晚成的余晨逸，進入台灣體大逐漸綻放光芒，2017年印度亞錦賽首嚐國手滋味，但不滿足只擔任接力隊一員，今年立定突破自己，力拚個人項目國手資格。楊隆翔是2015年武漢亞錦賽400公尺國手，近年為1600公尺接力隊固定班底，與「跨欄王子」陳傑、余嘉軒、余晨逸為戰友。

請繼續往下閱讀...

拿坡里世大運400公尺參賽標準47秒14，規定選手得2次達標才能取得門票。余晨逸在2月港都盃以47秒08完成第一次達標；楊隆翔去年於中國大連邀請賽以47秒02達標，昨一同追逐第二次達標卻失利。

余晨逸、楊隆翔收拾失敗情緒，接下來於月底馬來西亞邀請賽及4月全國大專運動會續拚達標。這組400雙雄近年展開良性競爭，且一起把目標擺在有朝一日打破陳傑在2015年締造的46秒35全國紀錄。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/