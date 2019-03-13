桃園全運會》自己辦比賽自己踢 莊佳佳拚6連霸

桃園市體育局長兼跆拳道選手莊佳佳仍懷奧運夢，行程滿檔的她只能找空檔備戰。（記者梁偉銘攝）

莊佳佳期許在桃園全運會完成跆拳道空前6連霸。（資料照，記者林正堃攝）

局長兼選手 搶金創造歷史

〔記者梁偉銘／台北報導〕「叫恁局長出來踢！」桃園市10月舉辦全國運動會，跆拳道名將莊佳佳剛接體育局長，除了辦好台灣最高層級綜合賽會，29歲的她還想挑戰六連霸，首開「局長兼選手」上場搶金先例。

莊佳佳曾勇奪2015年世錦賽金牌，隔年當里約奧運國手、2017年全運會五連霸，元月底出任桃園市體育局長，儘管賽會籌辦是首要考量，流著運動員血液的她，仍不排除再度參賽，「畢竟過去連踢5屆，原本就想再比，這次又在我們桃園，能奪金更是好事。」

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鳴完槍 跟著跑練體能

但市府最年輕局處首長很清楚，新官上任不只三把火，壓力沉重且行程緊湊，「剛開始真的不習慣，晚上經常睡不著。」坦承沒經驗的莊佳佳解釋，全運會緊鑼密鼓籌備，突然接手亟待學習，更難找時間運動，「只能抽空做肌力，先前替路跑鳴槍，乾脆下去跟著跑，順便鍛鍊體能。」

莊佳佳上屆全運會追平學長宋玉麒5連霸，期許再創新高，但桃園市長鄭文燦委以重任，仍有奧運夢的「準地主選手」，上班之餘只能找空檔備戰，「真的很想踢！但目前最重要的，是把局裡事務做好，尤其全運會，能否參賽要請示市長。」全運會暌違20年重返桃園，有田徑、游泳、體操、跆拳道等30種應辦競賽，外加武術、保齡球、卡巴迪、滑輪溜冰等4個選辦，上屆桃園選手共獲35金、35銀、40銅。

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