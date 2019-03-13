體署拓展教練職缺 4萬1起跳

央行徵退役國手當工友惹議，體育署長高俊雄澄清僅負責媒合 。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕中央銀行被爆料徵退休奧運國手當工友、月薪僅2萬5千元，待遇欠佳引發爭議，對此體育署長高俊雄回應，署方僅負責轉介媒合給各單項協會，讓選手有多元工作選擇，「我們感謝公國營事業提供優秀運動國手退役後就業管道，但無法用表面起薪來評斷，還需從多方面整體來看比較完整。」

高俊雄指出，總統蔡英文上任後，指示體育署研議提供300至500位學校專任運動教練職缺，目前優秀退役選手到各縣市任職已有353人，後續還有150人在今、明年進用，起薪依專業級別從4萬1千元至5萬7千元不等。此外，退役選手若進國訓中心擔任國家隊教練，月薪更從7萬8千元至最高30萬元。

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針對央行開出的薪資、職缺，高俊雄則解釋，2010年起為提供退役選手工作機會，央行行文至當時體委會，再轉至各單項協會，若資格符合且有意願者，由協會推薦再經體委會給央行評選，迄今體育署只扮演媒合角色，後續面試等事項，仍由央行負責。目前央行進用體育署推薦的退役運動選手共22人，待遇也隨年資調整。

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