SBL》幫璞園「補破網」 強森獲單週最佳

衛冕軍璞園5連勝期間，強森（右二）場均可繳出24.2分。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕衛冕軍璞園於例行賽尾聲逐漸找回王者霸氣，近期拉出5連勝，戰績從第6回升至第4，距離龍頭台啤也僅剩3場勝差，其中陣中小洋將強森，被總教練麥班達點名是球隊突飛猛進的關鍵。

璞園5連勝 強森場均破24分

強森在璞園連勝期間場均24.2分，高居全隊之冠，上週火力再提升，場均飆升至29分，外加14籃板，其中與達欣之戰，豪取生涯在SBL最高的32分，在NBA等級洋將對決中力壓梅奧，最終也獲選SBL第14週單週的最佳球員。

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麥班達表示，「本季璞園體系一直缺乏強力的鋒線型球員，強森近期補上此空缺，全隊的攻勢也更流暢；加上個性不貪功，與本土球員搭配融洽，期盼能將連勝氣勢帶入季後賽。」

30歲的強森過去有3年NBA資歷，在2013-16球季間，分別效力過溜馬、太陽、國王與鵜鶘，離開NBA後，轉赴歐洲和亞洲聯賽，經驗豐富。

強森切入破壞力驚人，場均能製造6.7次罰球，高居聯盟第3、全隊第1，璞園陣中第2名的凱爾則僅2.3次。對於生涯第二度獲選單週最佳球員，強森表示，「獲獎對我是很大的肯定，但最重要的是能在爭奪季後賽排名的重要時刻，帶領球隊拉出連勝。」

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