伊巴卡拚拳力 暴龍「豪」景不常

林書豪（左）昨對騎士板凳出發，投9中3有8分貢獻。（美聯社）

豪板凳出發 貢獻8分

〔記者林岳甫／綜合報導〕暴龍前天確定連6年晉級季後賽，昨客場卻打不出慶祝行情，不只進攻、防守當機，主力前鋒伊巴卡更上演「鎖喉功」遭趕出場，以101：126不敵早已無緣季後賽的弱旅騎士。至於林書豪板凳出發，繳出8分、1籃板、2助攻、1抄截，無緣連3場得分破雙位數。

林書豪首節砍進石破天驚的大號壓哨三分球，但次節得分掛蛋，第三節上陣7分22秒，為此役單節上場時間最多，卻只拿2分。隨著球隊大幅落後，豪小子第四節後段上陣並進帳3分，整場出賽20分51秒，出手9次、中3球，包括三分球5投1中。

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大輸25分 本季第二慘

全場被騎士壓著打，暴龍主帥納斯較多時間給先發成員雷納德、羅利、西亞卡姆等人進行追分，可惜效果不彰。龍軍本季共3度輸分破20大關，輸最慘戰役為去年12月29日對魔術輸29分，此仗25分落敗為次慘。

「伊」氣用事 恐遭禁賽

暴龍慘輸不打緊，昨第三節只剩1秒時，欲以長傳方式執行最後一擊，伊巴卡為了接球，竟被騎士克里斯推倒在地，更因克里斯對他念念有詞，當場動怒上前直接給對方鎖喉，最後兩人大打出手，皆遭驅逐出場。

暴龍伊巴卡（右）與騎士克里斯（左）扭打，恐遭禁賽。（路透）

伊巴卡已是前科累累，曾因輸球不爽毆打球團人員遭禁賽1場，這次又在場上變身「拳王」，恐遭聯盟禁賽3至5場，對暴龍戰力是一大損失。納斯無奈表示，「我們不希望這樣的事情發生，導致球員被禁賽。」

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