沃克單挑火箭 黃蜂離季後賽漸遠

哈登（中）昨繳出28分，率隊拉出9連勝。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕黃蜂與火箭一哥昨上演飆分秀，沃克轟下40分，技壓哈登的28分，但最終由火箭118：106帶走勝利，收下9連勝，戰績42勝25敗已衝上西部第3，離龍頭勇士僅有3.5場勝差。

火箭9連勝 衝上西部第3

哈登本季外線火力進化，場均得分也攀升至36.2分，得分王已成囊中物。昨投進3個三分球，單季三分球數累積達303顆，領先群雄，成為史上第二位單季轟破300個三分球的球員。

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史上單季最多三分球保持者仍是柯瑞，分別是2015-16球季的402個和2016-17年的324個。而本季柯瑞已投進281個三分球，有機會與哈登締造史上首次單季有兩人三分球超過300的紀錄。

沃克昨攻下全場最高40分，無奈隊友手感不佳吞敗仗。（路透）

火箭挾著連勝氣勢，將在明天對決勇士，兩軍在上季於西部決賽鏖戰7場才分高下；本季火箭復仇心切，例行賽前3場交手全勝，明有機會完成橫掃。

得分上雙場次 沃克冠隊史

黃蜂沃克昨手感火燙，生涯已累計522場雙位數得分，超越前輩戴爾柯瑞，登上隊史第一。但昨黃蜂僅靠沃克一人苦撐，其餘隊友手感不佳，無人得分超過15，且首節就陷入19分的落後，最終吞下本季第37敗，目前排名東部第10，距離第8的熱火擴大至1.5場勝差。

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