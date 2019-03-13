L.威廉斯飆紀錄 榮登NBA替補得分王

L.威廉斯（右）昨締造NBA史上替補總得分最高紀錄。（路透）

7分之差 超越柯瑞爸

〔記者林岳甫／綜合報導〕L.威廉斯昨板凳出發狂飆全隊最高34分，率快艇以140：115大勝塞爾提克，而他生涯擔任替補總得分11154分，超越勇士「萌神」柯瑞的老爸戴爾柯瑞的11147分，成為NBA史上最會得分的板凳暴徒。

L.威廉斯生涯出賽923場，僅109次先發，2015、2018年兩度榮膺年度最佳第六人，是當今聯盟最可怕的板凳暴徒。他本季繼續詮釋第六人角色，至今62場出賽皆替補出發，繳出20.4分、5.4助攻與3籃板，得分、助攻皆是快艇之最。

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L.威廉斯此仗替補上陣23分鐘，20投12中，包括2顆三分球，以及4罰全進，展現出色的進攻效率，完成生涯重大的里程碑，他說：「這代表我生涯多從板凳出發，我更是期待再獲得最佳第六人獎項的肯定。」

快艇戰績 站上西部第6

快艇昨不只L.威廉斯有高效率表現，憑藉團隊7人得分雙位數大勝綠衫軍，戰績變成39勝29敗，擠下馬刺、爵士，排名西部第6，有望相隔1季後再次重返季後賽。

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