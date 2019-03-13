WSBL》季初常被罵到哭 菜鳥羅蘋轉大人

羅蘋（右）昨對台電一戰，進帳生涯新高20分。（記者劉信德攝）

黃鈴娟（左）對台電打得順手，昨轟下平生涯最高的22分。（記者劉信德攝）

〔記者廖聿偉／板橋報導〕WSBL國泰女籃繼續保持不敗之身，碰上墊底的台電，陣中兩名菜鳥射手同場發威，黃鈴娟轟下平生涯最高的22分，羅蘋則進帳生涯新高20分，聯手率隊98：54大勝，開季11勝0敗，穩居后座。

專打台電 黃鈴娟轟22分

黃鈴娟成為新生代的「台電殺手」，兩度締造生涯最高22分，場均4次對戰能攻下19分，遠優於賽季的11.5分。黃鈴娟表示，「其實對上台電手感不一定都特別好，但射手就是不能畏懼，即使陷入低潮也要勇敢出手，就是要投到進。」

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24歲的黃鈴娟場均投進1.8顆三分球，僅次台電郭佳紋，排名聯盟第二，但三分球命中率高達41.7%，遠優於郭佳紋的25.3%，已逐漸成為當今WSBL的第一射手。總教練鄭慧芸認為，「黃鈴娟是一個心理素質很成熟的球員，理解力也比同齡的球員好很多，潛力無窮。」

羅蘋20分 創生涯新高

後衛羅蘋經過11場比賽的歷練，已逐漸展現大將之風，但隊友私底下透露，羅蘋季初在練球時常被教練罵到哭。對此鄭慧芸解釋，「羅蘋擁有很好的資質，但信心不足，上場不敢出手，我希望她能善用自己的優勢，現在真的比季初進步很多。」

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