新人王調薪153% 施子謙月薪漲至19萬

中職新人王施子謙今年薪資漲幅可望突破150%，從去年月薪7.5萬增至19萬元。（資料照）

挑戰20萬大關 差一步

〔記者倪婉君／台北報導〕儘管未能如願挑戰月薪20萬大關，去年中職新人王施子謙今年薪資漲幅可望突破150%，從去年月薪7.5萬增至19萬元，將以穩定「薪」情迎接新球季挑戰。

激勵獎金細節未確定

獅隊目前已公布兩波調薪結果，包括陳傑憲、蘇智傑、郭阜林、江辰晏、王鏡銘、邱浩鈞、鄧志偉和潘彥廷8人都獲加薪，其中陳傑憲、郭阜林、江辰晏和王鏡銘都收下複數年合約。原本昨有機會公布施子謙的薪資，領隊蘇泰安表示，尚未收到最後回覆，今天會再和經紀公司確認，其實已差不多，還差在激勵獎金的細節。

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但據了解，施子謙在基本月薪部分已確認，將加薪11.5萬元，今年月薪來到19萬。雖未能挑戰「2」字頭，但施子謙在前天出席「統一獅榮耀30經典球衣」記者會時，已感謝球隊對他的肯定，並會將重心放在球場上，準備好迎接開季。

24歲的施子謙去年以11勝5敗、防禦率3.86成績，擊敗桃猿強敵廖健富，榮登新人王寶座。但個性成熟的他，並不想把個人獎項看得太重，認為欲望太多反而會讓節奏亂掉，希望能和隊友完成更重要的總冠軍目標。

今年是中職30年，施子謙當然希望能幫助球隊拿下隊史第10冠，達成「10全10美」的目標。獅隊上次奪冠已是2013年，全隊上下都希望用總冠軍來慶祝隊史30週年。

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