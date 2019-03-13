新人王行情 難破「大王障礙」

王柏融新人王隔年加薪幅度達400%，創下中職另類「薪」障礙。（取自王柏融臉書）

漲幅400% 恐空前絕後

中職近5年新人王「薪」情

〔記者倪婉君／綜合報導〕以中職新人王隔年的加薪幅度來說，最驚人的依然是桃猿「大王」王柏融在2016年獲獎後，隔年就簽下一紙基本月薪皆為50萬的5年合約，月薪漲幅高達400%，恐怕也將成為他在打擊表現之外，留給中職的另類「薪」障礙。

王柏融在2016年繳出超亮眼成績單，不但成為中職首位單季200安打者，4成14打擊率也是史上首見，不但讓他該年抱回新人王、年度MVP等6座大獎，隔年加薪幅度之大，更打破中職新人調薪紀錄。當時加盟職棒才1年半，王柏融就以23歲的年紀月入50萬，且成為中職第6位收下合約總值達3000萬的球員。

王柏融「薪」進化

月領逾200萬元

和桃猿簽下大約後，王柏融仍保有旅外權利，他在去年季後就行使旅外球員權利，如願成功加盟日本火腿。當年很敢開出大約的桃猿隊也有「回報」，從火腿手中拿到大筆入札金，雖未公布金額，但領隊劉玠廷坦言，大大紓解球團營運壓力。

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王柏融和火腿簽下3年400萬美元（約台幣1.24億）合約，今年年薪9000萬日圓（約台幣2530萬），月收入超過200萬台幣，比起中職時期又是「薪」進化。王柏融備受日媒注目，但最近因下半身緊繃在進行個別調整，包含昨天已連續3場熱身賽未上場。王柏融目前在公辦熱身賽出賽4場11打數3安打，打擊率2成73。

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