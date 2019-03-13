日韓新人王「薪」情好很多 漲幅200%以上

洋聯新人王田中和基，年薪調至4000萬日圓。（取自網路）

韓職姜白虎漲幅344%

央聯新人王東克樹薪資調幅達270%。（取自網路）

〔記者倪婉君／綜合報導〕不像台灣談薪緩慢，日、韓職新人王的薪事早就底定，日職兩聯盟新人王的薪資調幅都在200%以上，去年韓職新人王姜白虎的調幅更高達344%，是韓職史上第2大的加薪幅度。

韓職新人王姜白虎薪資調幅高達344%，是韓職史上第2大的加薪幅度。（資料照）

日職兩聯盟新人王

調幅為208、270%

日職薪資一般都在球季結束後的同年底完成，因此不管是去年洋聯新人王田中和基，或是央聯新人王東克樹，都在去年12月初就宣布好薪情。24歲的田中和基年薪從1300萬日圓增至4000萬日圓，調幅約為208%，23歲的橫濱左投東克樹則從1500萬日圓增至5550萬日圓，調幅270%。

台灣球迷對田中應不陌生，他日前隨隊來台和桃猿進行交流賽，結果在守備時右腳扭傷，好在昨已隨一軍練習，仍以開季出賽為目標。

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至於有「最強高中生」之稱的韓職新人王姜白虎，曾在2016年來台打亞青賽，他去年在KT巫師繳出29轟、84分打點的超猛成績，結果1月中獲球團大幅加薪，今年年薪來到1.2億韓元（約台幣356萬）。

19歲的姜白虎去年年薪2700萬韓元，今年加薪9300萬韓元，在韓職史上僅次於2006年拿下新人王的前韓華鷹投手柳賢振，他隔年年薪從2000萬韓元增至1億韓元。

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