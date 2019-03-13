「大谷」小加薪 調幅勝塞揚投手

美聯新人王大谷翔平今年年薪65萬美元（約2019萬台幣）。（資料照）

年薪調至65萬美元

〔記者吳清正／綜合報導〕天使隊昨天宣布，和大谷翔平等22位還沒有薪資仲裁資格的球員完成簽約。而根據洛杉磯時報報導，大谷今年年薪65萬美元（台幣2019萬元）。

大谷於2017年底透過入札制度轉戰美職，當時23歲的大谷依據入札制度規定，只能簽小聯盟合約，去年第1個大聯盟球季領最低保障年薪55.5萬美元（台幣1724萬元），雖然贏得新人王，但是大聯盟資歷還不滿3年，沒有薪資仲裁資格，薪水多少球團說了算，年薪65萬美元還不到隊友楚奧特3300萬美元（台幣10.25億元）的50分之1。

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不過，大谷的年薪還比去年贏得美聯勝投、防禦率雙冠王，並獲選塞揚獎的光芒隊史奈爾略勝一籌，大聯盟資歷2年的史奈爾，今年年薪只調到57.37萬元（台幣1782萬元）。

大谷和史奈爾的超低價年薪是菜鳥球員的必經路程，楚奧特同樣走過，2012年楚奧特的第1個大聯盟完整球季就在美聯年度MVP票選排名第2，2013年天使隊將他的年薪調到51萬美元（台幣1584萬元），只比當時的保障年薪多2萬美元，當年楚奧特又在年度MVP票選排名第2，2014年年薪調為100萬美元（台幣3105萬元），已經創下不具薪資仲裁資格球員單年合約的最高紀錄。

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