與大王際遇相反 楊岱均苦等首轟

桃猿楊岱均仍尋求中職生涯首轟。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／嘉市報導〕楊岱均年紀只比王柏融小10天、年級小一屆，際遇卻大不同，20歲以前楊岱均鋒芒畢露，20歲以後王柏融竄出頭，如今王順利旅日、楊仍尋求中職生涯首轟。

2人曾在穀保打3、4棒

過去2人曾在穀保並肩作戰，楊岱均回憶，當時他打4棒、守二壘，王柏融打3棒、守三壘，青棒王柏融打擊算不錯，到文化大學突飛猛進。

大學前被封「小羅敏卿」

三級棒球時期楊岱均是國家隊常客，個頭小、很能轟，媒體稱他「小羅敏卿」，王柏融則是國手絕緣體，到了大學以後2人命運交叉，移防外野的王柏融成了閃耀星，楊岱均身材受限，轉戰一壘逐漸黯淡，2016年季中加盟桃猿，生涯一軍累積出賽61場、121打數，全壘打還未開張，多半待在二軍沉潛。

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楊岱均表示，剛進職棒壓力很大，一直調適心情，自己不夠好才會一直在二軍，現在不會想太多，就好好努力，希望打跑守各方面都能更好。

只是，桃猿剛開訓楊岱均左腳跟不適休養半個月，春訓步調延遲，昨僅是他第2場實戰，他說，調整還沒到位，希望能盡快調整過來。

昨役他單場3支0，兩度擊出雙殺打，表現不盡理想。

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