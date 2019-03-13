兼差當球評 葉君璋初體驗

葉君璋（左）首次當球評。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／嘉市報導〕葉君璋昨掛上耳機、麥克風講解球賽，莫非他要轉職當球評？

原來今年中職公辦熱身賽，轉播單位邀葉君璋當球評講球，包括昨天和明天這2場賽事，對戰組合都有富邦悍將，他笑說：「這是我第1次當球評耶！擔心不知道比賽要講什麼。」

目前葉君璋任職悍將球員發展部門，球評只是閒暇兼差，他解釋，球團與台體大合作，這部門主要工作是透過科學和影像結合，協助受傷球員恢復機能、動作。

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過去葉君璋是味全龍3連霸時主戰捕手，1999年球季結束球隊解散，如今味全可望回歸中職，他說：「完全沒想到，想說是開玩笑嗎？這要企業很有興趣才行，我想三董（魏應充）他應該有興趣。」

葉君璋認為，中職多一個球隊，代表從業人員就多了許多機會，而且4隊真的有點少，應該要有像樣一點的規模，也希望台灣更多企業支持職棒。

葉君璋和富邦悍將合約今年底到期，是否另有規劃？甚至再披「龍袍」？他表示，沒想那麼多，先把現在的工作做好比較重要。

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