手指受傷回3A 張育成「大」夢初醒

張育成（資料照，今日美國）

〔記者吳清正／綜合報導〕原本被視為印地安人隊開季先發游擊手人選的張育成，由於手指受傷，昨天被下放到小聯盟3A球隊。

印地安人隊明星游擊手林多春訓前受傷，張育成被總教練法蘭柯納點名為替代人選之一，而張育成熱身賽表現出色，打擊率0.300，20打數擊出3支二壘打、1支全壘打、5分打點，並守遍游擊、三壘和二壘。

法蘭柯納表示，張育成上週揮棒造成手指受傷，沒有再出賽過，這個時間點把張育成下放，受傷是原因之一，球隊希望能讓張育成恢復健康，並在3A出賽。

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法蘭柯納對於張育成的持續進步相當肯定，他表示：「每一年看到他，他似乎都變得更強壯，守二壘、三壘和游擊的能力也更加成熟，雖然我們有球探報告和看錄影帶，但是並沒有在例行賽看過他，看到他的肩膀變得更寬，把球打得更遠，真的很讓人開心，我們很享受看到這些。」

張育成下放後，還在大聯盟春訓的台灣選手有馬林魚隊陳偉殷、紅襪隊林子偉、印地安人隊胡智為和遊騎兵隊黃暐傑。

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