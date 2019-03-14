37歲林智勝認命 已接受無法先發

林智勝（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／嘉市報導〕中信兄弟總教練伯納昨透露，林智勝春訓打擊狀況很好，是他看到過去一年來最好的時刻；至於是否會將林智勝放進開季26人名單？伯納說，「我希望。」未明確表示開季一定在一軍。

伯納規劃，今年林智勝主要擔任一壘手、打DH、代打等三種角色，不過兄弟陣中人才濟濟，能守一壘或打DH的包括洋砲艾銳克、彭政閔、許基宏、蘇緯達、周思齊，本季林智勝主要角色仍是代打，和去年差不多。

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「年紀大了，要認命。」37歲的林智勝表示，他的優勢是打擊，去年常在比賽後半段代打，有了這層經驗，更能掌握球賽節奏，了解什麼時候該做哪些準備，也已接受無法先發的事實。

林智勝說，年輕時追求成績、加薪，現在想的是如何做到更穩定輸出，為球隊做出貢獻，代打要視戰況，不能只求長打。

林智勝生涯累積257轟，中職史上排名第二，是否想挑戰張泰山289轟、甚至湊整數達300轟？林智勝說，或許整數300轟，退休回顧是好看的數字，但他現在角色是代打，要達成並不容易，不會特別強求。

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