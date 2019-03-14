楊志龍K掉孫兒葉 武器球是YouTube教的

楊志龍挖出塵封許久的指叉球，靠自學練成決勝武器。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／嘉市報導〕指叉球是楊志龍的決勝武器，今年春訓熱身賽他用這顆招牌指叉，K掉韓職樂天巨人「安打製造機」孫兒葉，技驚四座；被問到誰傳授指叉投法？楊志龍嚴肅地說：「YouTube。」這是怎麼一回事？

集各家大成 自學指叉球

楊志龍透露，大二開始練投指叉，感覺普通，來到中信兄弟，投手教練銳威建議少投指叉、多投變速球，這顆指叉幾乎封存，銳威離隊後，他上網看YouTube，仔細觀察羅力、陳禹勳、陳韻文指叉球的握法和投法，完全靠自學，愈投愈有心得，威力遠勝大學時期，如今已成決勝球。

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不只指叉球，今年春訓楊志龍新練「螃蟹球」，也是看YouTube學習林煜清怎麼丟螃蟹球，可說無師自通。

楊志龍表示，過去丟變速球，先是陳琥教他「OK球」握法，接著洪宸宇教他「掌心球」握法，但都投不順，今年春訓他嘗試學林煜清螃蟹球握法和投法，其實也是變速球的一種，只是握球時中指和食指分得比較開。

目前楊志龍還在勤練螃蟹球，稱不上得心應手，加上四縫線直球和彈指曲球，實戰可運用4種球路，他說，「春訓狀況調整得不錯，滿有自信的，希望開季能在一軍。」

楊志龍開季在一軍機會濃厚，也是先發輪值強力候選，去年他先發14場，近半數為「假性先發」，戰績1勝4敗、防禦率4.88。兄弟總教練伯納表示，沒意外的話，今年應該不會採假性先發調度，去年這麼做是有一陣子牛棚不穩，才讓洋投丟後面局數。

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