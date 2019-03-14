印地安泉網賽》雙詹搶10復仇 斷了小薇衛冕路

詹詠然（右）與詹皓晴（左）昨聯手逆轉擊敗謝淑薇組合，姊妹首闖印地安泉女雙4強。（詹詠然提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕印地安泉網賽再度上演「寶島內戰」！第8種子詹詠然／詹皓晴昨一吐悶氣，4：6、6：2、11：9逆轉勝第3種子謝淑薇／捷克史崔可娃，詹家姊妹聯手首闖女雙4強，不但回報上月杜拜輸球之仇，也中止對戰小薇3連敗，無畏對手去年奪冠，賽後詹皓晴說：「姊姊是前年冠軍，我對她有信心。」

止對戰3連敗 首闖4強

面對氣勢正旺的上屆贏家，小詹認為「臨場保持鬥志、不自亂陣腳」是贏球關鍵，「搶10真的很難打，她們實力堅強又是衛冕者，我只能告訴自己，別害怕，身邊搭檔也曾在兩年前封后，我們要對彼此有信心」。至於2017年與「瑞士公主」辛吉絲掄元的詹詠然，則笑著附和：「我接受這個說法，感謝妹妹。」

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姊妹合拍 默契好易爭吵

大詹認為，謝淑薇與史崔可娃近況甚佳，是公認大熱門，加上去年和上月交手接連落敗，更讓她備感壓力，「對方是很棒團隊，又拿去年和前站杜拜冠軍，我們很清楚，一定要拚出最佳表現才有機會獲勝。很高興與妹妹做到了，感謝球迷和現場觀眾支持」。談及姊妹合拍出賽的感覺，大詹解釋：「優點為默契好，缺點是容易吵架。所幸我們從不放棄對方，無論場內外都絕對信賴，與其餘搭檔相比，我們確實有特殊情感。」

大小詹與謝／史冤家路窄，去年次輪搶10落敗，先前中東強碰也受挫，如今相隔不到3週，雙詹甜蜜復仇，克服先丟首盤頹勢、次盤強勢扳平，「超級搶10」又從1：4後來居上，9：7聽牌時再度拉鋸，第3個賽末點鎖定勝利。大小詹休兵一天，將與捷克頭號種子卡雷茨可娃／絲妮可娃對決荷蘭貝坦絲／克羅埃西亞薇琪克的勝方，爭奪決賽門票。

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