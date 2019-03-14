SBL百萬主場日百人捧場 比賽爆冷氣氛更冷

SBL斥資逾200萬元，升級燈光效果，企圖營造更好的觀賽氣氛。（記者陳志曲攝）

SBL主場日昨由金酒打頭陣，但座位區顯得冷清。（記者陳志曲攝）

SBL主場日活動昨由金酒打頭陣，入場可以免費得到精美海報。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕早已無緣季後賽的台銀，靠著洋將天使轟32分，以及本季狀元陳昱瑞砍生涯新高22分，以90：73擊敗舉辦「主場日」活動的金酒，即使過程精彩萬分，搭配扣人心弦逆轉戲碼，卻掩蓋不了觀眾席空蕩蕩的低人氣事實。

狀元陳昱瑞 砍生涯新高

第16季SBL昨在板橋體育館迎來暌違一季、於週三平日晚間進行季賽，更是史上首度安排單日只打一場，為台灣籃壇職業化做準備。SBL上次在週三開戰已是2017年的第14季最後一週賽事，而隨著籃壇有望再次籌組職業聯盟，SBL昨起至4月7日，共有21天將展開單日一戰賽事，並由7支球團各自舉辦3天主場日活動，提前為職業化試水溫。

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台銀狀元陳昱瑞（右）昨攻下22分，創生涯新高。（記者陳志曲攝）

台銀洋將天使（右）昨轟下32分。（記者陳志曲攝）

重金砸硬體 球迷不買帳

不只球團辦活動，SBL行銷執行單位在板橋體育館斥資逾200萬台幣，租用一座LED大螢幕及4組聚光燈，企圖營造好的現場氣氛。無奈昨金酒主場日，球迷根本不買帳，進場人數僅近百人，形成場上激戰、觀眾席冷颼颼的詭異場面。

今日主場日活動由璞園接手，明換台啤擔任主場球隊，兩隊絞盡腦汁舉辦活動，推出簽名會、抽獎等，欲吸引球迷買票進場，炒熱現場氣氛。至於台啤本季共8人入選明星賽，堪稱聯盟最高人氣的隊伍，綠衫軍明日及週日兩次主場日活動，將再度考驗SBL人氣剩多少。

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