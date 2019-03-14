青年盃田徑賽》標槍雙俠金包銀 拚東奧「一擲入魂」

鄭兆村昨擲出最佳81公尺89成績鍍金，打破大會紀錄。（記者陳志曲攝）

黃士峰昨擲出78公尺41成績，收下銀牌。（記者陳志曲攝）

鄭兆村昨以以81.89公尺的成績打破新北市全國青年盃田徑錦標賽男子組標槍的大會紀錄。（記者陳志曲攝）

81公尺89 鄭兆村破大會

〔記者卓佳萍／新北報導〕新北市全國青年盃田徑錦標賽昨天迎來兩位巨星、標槍雙俠鄭兆村、黃士峰，兩人於公開男子組標槍決賽亮相，場邊人人一支手機搶拍，鄭兆村以81公尺89，打破先前黃士峰大會紀錄81公尺48奪金，黃士峰則以78公尺41鍍銀，談到奧運標準，兩人都想拚直接達標，進軍五環殿堂。

東奧參賽標準創歷屆新高，男子標槍為85公尺，對照兩人最佳鄭兆村91公尺36、黃士峰86公尺64，相對容易達標，鄭兆村表示，達標應無太大問題，他將尋求生涯首張奧運門票，黃士峰則將挑戰連兩屆踏上奧運征途。

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高師大胡家蓁（前）於女子100公尺衝出11秒55，達亞錦賽標準並打破大會紀錄。（記者陳志曲攝）

北市大林佳興在男子跳遠決賽以8公尺14摘金，打破大會紀錄。（記者陳志曲攝）

男跳遠、女百米破大會

跳遠場昨傳回捷報，北市大林佳興在公開男子跳遠決賽以驚人的8公尺14，輕鬆打破林鴻敏的大會紀錄7公尺82摘金，躍升歷年第3傑，僅次於全國紀錄乃慧芳8公尺34及趙志國的8公尺16。

19歲林佳興目前達標亞錦賽、世大運，他表示，很期待參加拿坡里世大運，想感受大賽氣氛。東奧標準8公尺22、世錦賽則是8公尺17，林佳興期許先穩定成績，接著挑戰奧運。

女子100公尺也傳回破聲，高師大胡家蓁於公開女子組預賽衝出11秒55，打破大會紀錄達標亞錦賽，同時闖進歷年第4傑。

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