陳念琴「拳」力出「擊」 排名躍世界第一

陳念琴（左）在歐洲巡迴賽中奪下二金一銀，排名躍居世界第一。（新竹市政府提供）

陳念琴（左）在歐洲巡迴賽中奪下二金一銀，排名躍居世界第一。（新竹市政府提供）

〔記者林岳甫、洪美秀／綜合報導〕世界拳擊總會近日更新世界排名，台灣拳擊女將陳念琴躍升69公斤級世界第1，期待挾「世界女拳王」光環，在10月於俄羅斯登場的世界錦標賽暨奧運資格賽過關斬將，一舉奪下2020年東京奧運的參賽門票。

10月資格賽 搶東奧門票

21歲陳念琴在2014年南京青年奧運女子69至75公斤級摘銀，成為備受矚目新星；2016年5月世錦賽女子75公斤級8強取勝後，搶下里約奧運門票，更是我首位進軍奧運的拳擊女將。

請繼續往下閱讀...

與陳念琴攜手合作多年的教練柯文明，明白世界第1頭銜只屬於光環加持，而師徒想二度站上奧運殿堂，最關鍵戰役為10月資格賽。柯文明透露，陳念琴去年11月奪世錦賽金牌，當時所擊敗的對手普遍是爭取奧運資格的勁敵，有信心在10月完成前進奧運的目標。

陳念琴躍升69公斤級世界第1，消息傳回新竹，也讓地方鄉親與有榮焉，新竹市府表示，陳念琴在3場歐洲巡迴賽都挺進冠軍戰，奪下2金1銀，並獲選為「瑞典黃金女郎金腰帶」獎。陳念琴坦言，為期21天的巡迴賽事，非常耗體力，但除去航行所帶來的身體不適和面對賽事壓力，能夠專注在緊湊的賽事挑戰中，是很好的訓練機會。

51公斤級 林郁婷出征

台灣另一女將林郁婷是去年雅加達亞運51公斤級銅牌，11月在世錦賽54公斤級稱后，目前在51至54公斤級世界排名第1，是我另一奧運奪牌希望。不過，東奧公布比賽量級無54公斤級，林郁婷資格賽將出征51公斤級，力拚個人首張奧運入場券。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/