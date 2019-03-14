「後大王」時代 讓「藍波」來?

藍寅倫近期手感火燙，是否能接棒「後大王時代」成為重要火力？備受球團期待。 （桃猿球團提供）

〔特派記者林宥辰／日本千葉報導〕猿隊今年挑戰隊史首度三連霸，同時也迎接「後大王時代」，「大王」火力誰來接手，從熱身賽狀況來看，王柏融的好友藍寅倫可能是答案之一，對羅德兩戰可先試身手。

自辦熱身賽手感火燙

藍寅倫2月初並未隨隊到石垣島對羅德，但他從自辦熱身賽手感就火燙，日前猿隊和東北樂天金鷲隊交流，藍寅倫先後從對方年輕好手池田隆英手中開轟、從台灣好手宋家豪手中敲安，該支陽春砲則是猿隊該役唯一得分。

2013年藍寅倫第7輪才被猿隊選進，隔年雖拿下新人王，但2015、16年都因傷所苦，2016年甚至在開幕戰就嚴重受傷，只出賽1場。去年藍寅倫強勢回歸，全季擊出生涯新高15轟，稱職扮演「核彈頭」角色，近期熱身賽則多半扛下王柏融去年的第3棒角色。

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期待和「大王」相見歡

如今面對羅德投手群，藍寅倫說，和國外投手交手是難得機會，因此會更大膽進攻：「有機會面對到好投手，讓自己學到東西，打擊上就是積極進攻。也因為日職投手普遍控球都不錯，盡可能積極一點、不要等球。」

兩場交流賽後，桃猿隊16日預計留下觀看羅德隊和日本火腿熱身賽交手，晚間再搭機返台，這也是因王柏融離隊挑戰日職後，藍寅倫等人都期待和老隊友王柏融相見歡。

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