桃猿兵分二路「練功」 找出自家「死穴」

桃猿洋投李茲預計扛第2場先發。（桃猿球團提供）

〔特派記者林宥辰／日本千葉報導〕Lamigo桃猿隊今年3度和日職球隊交流，春訓初期先是年輕球員為主陣容赴石垣島和羅德交手，接著日職東北樂天來台交流，如今中職公辦熱身賽期間，猿隊選擇兵分兩路，一軍為主的陣容直接赴日本千葉再戰羅德。

桃猿球員林泓育在ZOZO海洋球場。（桃猿球團提供）

洪總：對戰羅德一軍強度高

桃猿陳禹勳練投。（桃猿球團提供）

猿隊總教練洪一中認為，春訓期間台日雙方出發點都一樣，都是為了漫長球季調整，過往日職可能推派二軍選手，但近幾年強度已越來越高：「現在日職幾乎都是一軍成員在跟我們交手，面對更強的對手，可以找出自己的缺點加以改進，也可以了解自己好的部分。」

李茲接力先發 調整沒問題

猿隊主力投手群幾乎都在千葉，準備輪番和羅德交手，可預期的是，兩場先發葉家淇、李茲應該都不會投太長，尼克斯、王溢正等人伺機而動。新洋投李茲說，雖然自己年初還在參與加勒比海大賽，不過調整得宜，「我投了一整年的比賽，不過有充分休息，我會展現職業球員該有樣子。」

至於兩場交流賽是否和3月23日中職開幕戰先發人選有關，洪總則說，交流賽後還有超過一週時間才開幕，因此兩場比賽的投手調度應該和開幕戰關係不大。洪總說，每年的春訓計畫大致相同，都是訓練後利用比賽找出需加強的地方，至於今年兵分兩路的成效，只能開季見真章。

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